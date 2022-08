Tchad : au Sila, des ménages abandonnés dans les montagnes après les inondations

Le département de Koukou Angarana a enregistré une forte pluie dans la nuit du 30 juillet. La plupart des habitants du chef-lieu du département ne peuvent plus accéder à leurs habitations. Ils se sont réfugiés dans les montages où ils vivent dans des conditions précaires.



Le chef de canton de Bahr Azoum et des personnes de bonne volonté ont distribué avant-hier des vivres aux ménages. Le don est composé de sucre et de céréales. La population appelle le gouvernement à lui venir en aide.



Mardi, le chef de la transition Mahamat Idriss Deby a affirmé que les inondations sont liées à un phénomène mondial de dérèglement climatique. Il a annoncé avoir instruit le gouvernement de venir en aide aux sinistrés et de trouver des solutions durables. À ce jour, le gouvernement n'a pas détaillé un plan concret d'assistance aux sinistrés.