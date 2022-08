Tchad : au Sila, des sinistrés à la recherche d'un nouveau refuge après les inondations

Au Sila, la population d'Aradib, dans le département de Koukou Angarana, est dans le désarroi après des fortes pluies qui ont inondé une grande partie de la localité.



Le marché d'Aradib est totalement inondé tandis que des habitations ont été détruites et englouties. Les sinistrés vivent dans des conditions précaires et l'aide des autorités se fait attendre.



Plusieurs habitants ont commencé à vider leurs effets restants pour tenter de se réinstaller ailleurs avec leurs enfants. Ils en appellent aux personnes de bonne volonté afin de leur porter secours.



Depuis juillet, les inondations ont fait pas moins de 22 morts et plus de 300.000 sinistrés au Tchad.