Tchad : au Sila, la Ceni prépare l'enrôlement et compte mettre "les bouchées doubles"

"La province du Sila est très large, très étendue. En terme de superficie, elle est plus étendue que le Gabon. Ce n'est pas facile dans l'optique où elle est une région qui est enclavée. Nous également, pour nous rendre dans le Sila, ça n'a pas été facile. Nous savons que la tâche est immense mais le vote est un droit de tout citoyen. Dans cette optique, nous allons mettre les bouchées doubles pour pouvoir enrôler le maximum", explique-t-il.



Le délégué provincial de la CENI exhorte la population à se présenter à l'opération de recensement, au moment venu. Elle leur servira à accomplir leur droit et devoir.



Les personnes qui n'avaient pas 18 ans en 2015 peuvent se faire recenser, de même que celles qui avaient plus de 18 ans à cette date. Les personnes qui ont changé d'adresse pourront également se faire enrôler.



"Il faudrait que les gens sortent de chez eux pour pouvoir se faire enrôler et avoir leur carte d'électeur. (...) Ce n'est pas une opération politique mais une opération qui consiste à offrir à la population son droit", indique Naïm Ahmat Baba.