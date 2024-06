Tchad : au Sila, la population vit une situation critique due au manque d'eau potable

Le manque d'eau potable préoccupe gravement les habitants de Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila, où le château d'eau ne fonctionne plus depuis plusieurs années. La population de Goz Beida exprime sa colère et son désespoir, face à cette situation.



« Nous sommes des citoyens tchadiens. Il faut que les autorités améliorent notre situation. Le Sila semble être oublié par les autorités, et même par ses propres politiciens. Un seul château d'eau, partagé entre les habitants et les réfugiés, ne fonctionne plus. Le gouvernement et nos responsables ne se souviennent de nous que pendant les élections. Pourtant, le Sila donne des résultats de 80% à 96% aux urnes », déclare un groupe de jeunes de la ville.



Ainsi donc, la population lance un appel au gouvernement, aux personnes de bonne volonté, aux bailleurs de fonds, aux élites de la province et aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux ONG. De leur côté, le ministère de l'Hydraulique et la Société tchadienne des eaux (STE) multiplient des efforts pour améliorer la couverture en eau, sur l'ensemble de la province. Avec l'afflux de milliers de réfugiés soudanais, la situation est devenue encore plus critique.



L'unique château d'eau ne suffit plus à subvenir aux besoins de la population. De plus, pendant la saison des pluies, les vendeurs d'eau augmentent leurs prix jusqu'à 1000 FCFA, aggravant ainsi la difficulté pour les habitants. Depuis l'arrêt de fonctionnement du château, la population consomme l'eau des puits et des mares.



Dans les villages, les habitants et les animaux partagent souvent les mêmes sources d'eau, et les femmes ravitaillent les foyers en transportant des bidons d'eau à dos d'âne, ou sur la tête. Il y a huit ans, la construction d'un nouveau château d'eau avait été entreprise, mais l'entreprise a abandonné le projet, laissant les habitants dans le désarroi.



La semaine dernière, l'hôpital de la ville a également été confronté à une situation de manque d'eau potable, obligeant les garde-malades à quitter l'établissement pour chercher de l'eau. Il est décevant de constater que les hommes politiques et les représentants du peuple ne semblent pas prendre des mesures concrètes pour résoudre ce problème crucial.



La province du Sila souffre de nombreux défis, notamment dans les domaines de l'éducation, des infrastructures et de l'accès à l'eau potable. Il est impératif que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour remédier à cette situation critique. La population de la province du Sila mérite de vivre dans des conditions décentes, et d'avoir accès aux services de base essentiels.