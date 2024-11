Tchad : au Sila, lancement du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques à Goz-Beïda

Le secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Ali Djada Kampard, a présidé la cérémonie de lancement du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques ce 26 novembre, à Goz-Beïda chef-lieu de la province du Sila.



Dans son discours de circonstance, le gouverneur a déclaré que le lancement du (SIGFiP) intervient dans un contexte marqué par des défis économiques et sociaux majeurs dans la province de Sila, région stratégique du pays, confrontée à un afflux massif de réfugiés soudanais, une situation qui exerce une forte pression sur les infrastructures et les ressources.



En dépit de ces défis, la province demeure un territoire aux potentialités économiques remarquables. Riche en terres arables, propice à une agriculture diversifiée et au pastoralisme, le Sila peut jouer un rôle clé dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, et la promotion d’une économie locale et durable.



Les ressources naturelles et le dynamisme des populations constituent des atouts qui, avec un encadrement adéquat, pourraient contribuer à un développement économique inclusif. L’initiative du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, à déployer le SIGFiP dans cette province, marque un tournant décisif dans l’amélioration de la gestion des finances publiques.



Ce système permettra une gestion plus transparente et efficace des ressources, renforçant ainsi la capacité de l’État à répondre aux besoins croissants des populations. Cette réforme illustre également la vision du président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno, visant à rapprocher les services publics des citoyens, et à moderniser les outils de gouvernance à travers tout le territoire.



Le déploiement du SIGFiP est une avancée majeure vers une administration publique plus performante et plus accessible à la gestion financière pour en améliorer l'efficacité et la transparence. Le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo a remercié les autorités pour cette initiative qui renforcera l'autonomie financière de la province, et soutiendra l'économie locale.



Et il demande au gouvernement de relancer les chantiers en arrêt. Le directeur général adjoint du Budget et de l'Informatisation, Saleh Abakar Zene a encouragé les responsables provinciaux à s'approprier cet outil essentiel. Dans son discours, Ali Djadda Kampard a souligné l’importance de cet outil pour une gestion optimale des finances publiques au service du développement local.



Il a également encouragé les acteurs provinciaux à s’approprier pleinement ce système, pour en garantir le succès. Ce lancement s’inscrit dans une série de déploiements nationaux visant à uniformiser la gestion financière sur l’ensemble du territoire.