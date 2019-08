Tchad : au Sila, le renforcement de la synergie entre cantons au centre d'un atelier

L'atelier d'échanges et de création d'un réseau des comités cantonaux de développement (RCCD) du département de Kimiti, a pris fin jeudi après-midi à la maison de la culture de Goz Beida, dans la province de Sila.Lancé le 28 août dernier par la GIZ -coopération allemande-, l'atelier a été clôturé par le secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sandah Makachi.L'un des objectifs de l'atelier est de créer un réseau inter-régional des acteurs locaux, départementaux et provinciaux pour améliorer les moyens de communication, d'identification et de mobilisation des ressources locales et nationales. Ceci permettra de favoriser le financement d'actions et de plans de développement locaux et communaux.L'instauration d'un espace de dialogue entre les acteurs de la gouvernance au niveau de la province devrait impulser le développement d'une synergie d'action agissante pour une meilleure mobilisation des ressources, tant internes qu'externes.Oumarou Sandah Makachi a adressé ses encouragements aux participants et leur a demandé de mettre en application les méthodes acquises afin de bien gérer le fonctionnement des institutions cantonales.Une motion de remerciement a été adressé à la GIZ pour ses actions au service du gouvernement tchadien et des autorités traditionnelles, tandis qu'un bureau de 14 membres a été formé.Les participants ont énuméré quelques recommandations aux autorités et aux partenaires.L'atelier a pris fin avec une photo de famille devant la maison de la culture de Goz Beida.