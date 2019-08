Tchad : un réseau de comités cantonaux expérimenté pour favoriser les échanges

SILA, Tchad - Un atelier d'échange et de création d'un réseau des comités cantonaux de développement du département de Kimiti se tient depuis ce mercredi matin à la salle de la maison de la culture de Goz Beida. Il vise à renforcer les liens entre les différents cantons de la province de Sila.



L'atelier regroupe plusieurs autorités traditionnelles concernées ainsi que différents chefs de canton.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sandah Makachi III, représentant le gouverneur. Des responsables administratifs et des partenaires au développement ont également pris part à la cérémonie.



Le chef d'antenne de la GIZ (coopération allemande) a indiqué que l'atelier vise à renforcer le lien entre les différents chefs de canton et les cantonaux afin d'échanger sur leur travail et être en phase pour le développement du département de Kimiti.



Il a demandé aux participants de bien suivre l'atelier afin de contribuer avec des idées concrètes, pertinentes et qui peuvent aider à obtenir de riches résultats pour répondre aux activités du programme GIZ dans la province de Sila.



L'un des objectifs de l'atelier est de créer un réseau inter-régional des acteurs locaux, départementaux et provinciaux pour améliorer les moyens de communication, d'identification et de mobilisation des ressources locales et nationales. Ceci permettra de favoriser le financement d'actions et de plans de développement locaux et communaux.



L'instauration d'un espace de dialogue entre les acteurs de la gouvernance au niveau de la province devrait impulser le développement d'une synergie d'action agissante pour une meilleure mobilisation des ressources, tant internes qu'externes.



Le secrétaire général de la province a demandé aux participants de mettre en exergue toutes les méthodes de formation. Il a remercié le partenaire allemand GIZ pour ses actions concrètes en faveur de la province.



Une vingtaine de personnes prennent part aux activités de l'atelier, dont 12 représentants du comité cantonal de développement, deux représentants de la commune de Goz Beida, un représentant du comité départemental d'action, un représentant du comité provincial d'action, cinq membres du projet de renforcement de la résilience et la cohabitation pacifique au Tchad, cinq partenaires techniques et financiers et trois représentants d'ONG et associations locales du Sila.



L'atelier sera marqué par des débats et des échanges entre les différents acteurs. Il aboutira à des restitutions en plénière, avant de prendre fin ce jeudi 29 août.