Tchad : au Sila, les autorités provinciales déterminées à pacifier la zone

Le gouverneur de la province de Sila, Kedellah Younous Hamidi, a entrepris mercredi une tournée dans sa circonscription. Il s'est rendu à Abdi, deuxième département de la province de Sila, le plus touché par les conflits intercommunautaires. L'objectif est de livrer des messages centrés sur le désarmement et la cohabitation pacifique.



Selon la coordination chargée du suivi des activités de l'état d'urgence dans la province de Sila, plus de mille armes ont été récupérées des mains des civils, sans aucune bavure.



Dans son meeting populaire, le gouverneur a remercié de vive voix la population pour sa parfaite collaboration dans les opérations de ramassage des armes. Il a invité les habitants à divers niveaux à garder cet élan afin de préserver les acquis sécuritaires avec l'instauration de l'état d'urgence.



En reconnaissance au service rendu, le gouverneur a remis une attestation de félicitations au préfet Ismail Yamouda Djorb qui s'est attelé, avec l'appui de la population et des responsables militaires, à pacifier la zone.



Le n° 1 de la province de Sila, Kedellah Younous Hamidi, a également tenu une séance de travail avec les leaders traditionnels et les officiers des forces de défenses et de sécurité du département d'Abdi.