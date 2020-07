Tchad : au Sila, les délégués provinciaux et ONG évaluent l'impact de leurs actions

Le gouverneur de Sila, Abdraman Ali Mahamat, a rencontré jeudi à Goz Beida, les délégués provinciaux des départements ministériels et les ONG pour faire le suivi des activités dans la province. Des chefs détachés des forces de l'ordre ont également pris part aux échanges.



La réunion a permis de faire le point sur le bilan des réalisations. Le gouverneur a demandé aux délégués provinciaux de suivre le même élan que les ONG, avec une étroite collaboration stratégique pour transformer et développement la province de Sila.



Le général Abdraman Ali Mahamat a estimé que les actions doivent impliquer tout le monde car "notre pays cherche l'émergence et le progrès. C'est très important que vous apportez votre contribution."



Le Sila est une province stratégique, notamment avec l'agriculture, l'élevage et le commerce transfrontalier. Le gouverneur n'a pas manqué de le rappeler.