Tchad : au Sila, les jeunes s'impliquent pour la paix avec un comité de vigilance

Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi, a rencontré ce mardi matin la jeunesse et les différentes couches socio-culturelles de la ville de Goz Beida. La rencontre a eu lieu dans la grande salle du Gouvernorat.



La démarche du gouverneur s'inscrit dans le cadre d'une "prise de contact" avec le milieu de la jeunesse pour "renforcer la collaboration et conjuguer les efforts pour l'avenir du pays et le changement des mentalités de tout un chacun, afin de métamorphoser la société."



"Le président de la République accorde une grande importance au profit de toute la jeunesse du pays", a indiqué le gouverneur.



Les jeunes de la localité ont également eu l'occasion de s'exprimer. L'un d'entre eux a présenté un exposé sur le thème intitulé "le retour à la paix au Sila", tandis qu'un autre participant a lu un poème composé par plusieurs jeunes de la province.



Face à l'instauration de l'état d'urgence, le gouverneur a appelé la jeunesse à contribuer à la stabilité en se mettant raisonnablement au travail à travers notamment des théâtres et des sensibilisations. De telles initiatives peuvent contribuer à éradiquer le fléau des conflits intercommunautaires devenu récurrent dans la province.



Par ailleurs, le gouverneur a évoqué la question du chômage des jeunes diplômés sans emploi. Il a demandé à la jeunesse de se lancer dans des activités génératrices de revenus afin d'aider la province et le pays.



Au cours des discussions, des initiatives ont été évoquées pour impliquer la jeunesse dans le cadre de l'état d'urgence. Un comité de vigilance a été mis sur pied pour dénoncer tout fait susceptible de porter atteinte à la cohésion, que ce soit dans les différents quartiers et carrés de la ville de Goz Beida, ou dans l'ensemble de la province de Sila.