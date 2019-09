TCHAD Tchad : au Sila, les leaders religieux, chefs de carré et jeunes unis pour la paix

Alwihda Info | Par Mahamat Issa Gadaya - 3 Septembre 2019 modifié le 3 Septembre 2019 - 17:44





Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi, a tenu ce mardi matin à Goz Beida, une rencontre avec les chefs de carré et responsables de la jeunesse. La rencontre a eu lieu en présence du maire de la ville, du préfet et de responsables administratifs.



"Cette réunion vise à renforcer la sécurité dans la commune de Goz Beida. Les jeunes doivent s'impliquer dans la cohésion et la coexistence pacifique dans la province de Sila. La province se trouve en état d'urgence. Le contexte sécuritaire préoccupe dans la zone", a indiqué le maire de la ville.



Les jeunes ont été appelés à s'impliquer à travers la sensibilisation dans les quartiers et carrés "afin que la paix règne au Sila".



Une rencontre avec les leaders religieux



Au cours de la même matinée, le gouverneur s'est entretenu avec les représentants des différentes confessions religieuses de la province de Sila. Plusieurs responsables religieux et militaires ont pris part à la rencontre, notamment le Sultan du Dar Sila.



Kedallah Younous Hamidi a remercié tous les fidèles musulmans et chrétiens présents. Il a indiqué que depuis son installation à la tête de la province, "la situation est très désastreuse".



"Je vous demande de prier en chaque temps dans les mosquées et églises afin que Dieu le Tout puissant nous accorde la paix et la coexistence pacifique. Il faut donc organiser des prières et sensibiliser la population du Sila. Votre rôle est très important dans la vie et sans vous, la paix ne reviendra plus au Sila", a souligné le gouverneur.



"Le problème de conflits doit cesser dans la province du Sila à travers la prière", a ajouté le gouverneur. Il a notamment appelé à des séances de lecture du Saint Coran.



Au nom du conseil islamique de la province de Sila, l'Imam de Goz Beida, Ahmat Boukhari Djadi, a remercié les autorités pour ses actions. Il a assuré de leur soutien à travers la prière et la sensibilisation pour un retour à la paix et à la cohabitation sociale dans la province.



"Nous sommes derrière vous et nous allons organiser avec les fidèles musulmans une grande prière pour la paix", a-t-il ajouté.



Le Pasteur de Goz Beida a affirmé que "pour avoir la paix, il faut le pardon. La parole de Dieu nous interdit de vivre en guerre. Dieu n'a pas dit de s'entretuer avec des armes à feu donc revenons à la paix".





