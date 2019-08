Tchad : au Sud, agriculteurs et éleveurs sensibilisés à la cohabitation pacifique

Le président du Réseau des associations pour la paix et la et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkhali Moussa, a organisé une campagne de sensibilisation dans la province du Logone occidental pour livrer le message de la paix et de la cohésion sociale à l’attention des agriculteurs et des éleveurs, "pendant ce moment le plus important dans le calendrier agricole."



Selon Moussa Alkhali Moussa, "le message que vous apporte notre réseau en venant directement et personnellement chez vous est de ne pas laisser vos animaux entrer dans les champs pour paitre ni laisser les bouviers qui n’ont pas la capacité de conduire les animaux de le faire".



Il met en garde en raison des tensions qui naissent à partir des conflits entre agriculteurs et éleveurs "qui pourtant doivent cohabiter car ils sont unis par l’histoire et la géographie. Iils constituent les deux mamelles de l’économie tchadienne", a indiqué Moussa Alkhali Moussa.