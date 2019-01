Tchad : au Wadi Fira, le préfet de Biltine sensibilise à la cohabitation

Le préfet du département de Biltine, localité située dans la province de Wadi Fira, Abderahmane Abdelkérim s'est rendu la semaine dernière, à la tête d'une délégation composée notamment des responsables administratifs, militaires, traditionnels et religieux, dans les cantons Kodeye et Walad Djama situés dans la sous-préfecture de Biltine rural.



Le préfet a effectué une tournée de sensibilisation pour la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs. Les leaders religieux ont également pris la parole pour s'exprimer sur la nécessité de la paix et du savoir vivre ensemble.



Les éleveurs et agriculteurs doivent aimer la paix et être paisibles avec les uns et les autres, a déclaré le préfet Abderahmane Abdelkérim. Il les a invité à respecter l'autorité de l'Etat, à ne pas détenir illégalement des armes, à respecter les chefferies traditionnelles et à mettre l'accent sur l'éducation de leurs enfants.



Le chef traditionnel de Kodeye I, Hassan Saboun, le chef de canton Walad Djama, Yacoub Mahamat Issakha et le sous-préfet de Biltine, Oumar Chaib, ont assuré de leur engagement à mettre en oeuvres toutes les orientations des autorités en faveur de la cohabitation pacifique.