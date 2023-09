Tchad : au Wadi Fira, sensibilisation de proximité sur le recensement, la cohabitation et le vivre-ensemble

24 heures avant la fin des opérations d’enrôlement, pour la révision du fichier électoral dans la province du Wadi Fira, le Sultan de Dar Tama, Hamat Taha Mahamat, accompagné du préfet du département de Guéréda, Youssouf Abdelkérim Abougourou, et du conseiller national de Transition, ont effectué une tournée de sensibilisation dans les localités de Sounou et Fomalomi.



Il a été question, lors de ces déplacements, d’échanger avec les différents chefs de canton, et chefs de ferriks, sur le recensement biométrique, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Dans son message, Hamat Taha Mahamat, Sultan de Dar Tama, a encouragé les différents chefs et leaders traditionnels à sensibiliser leurs sujets à se faire massivement enrôler, pour ceux déjà en âge de voter.



La question de la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, ont également été largement abordés par le Sultan. Il a été appuyé par le préfet Youssouf Abdelkérim Abougourou, qui s’est félicité de la forte mobilisation, avant d’apprécier à sa juste valeur, le travail abattu par la CONOREC de son département.



Le Sultan et le préfet ont, pour boucler leur tournée, visité les centre d’enroulement. Ils n’ont pas manqué d’échanger avec les agents enrôleurs, question de s’enquérir des difficultés rencontrées.