Tchad : au camp de Gaoui, des kits alimentaires et d'hygiène offerts pour 400 foyers

N'DJAMENA - Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'ONAPE a organisé vendredi une grande cérémonie de remise de kits alimentaires et d'hygiène, au camp des réfugiés et retournés de Gaoui.



Ces kits sont constitués de : 400 sacs de maïs de 100kg, 1000 masques, 50 sceaux de lavage des mains, 400 sacs du sucres de 50 kg, 400 sacs du riz de 100 kg, 400 bidons d'huile, 400 cartons de savon, 400 cartons de sardines et 100 cartons d'eau du gavel.



Les kits sont destinés à 400 foyers, selon l'ONAPE.



Détails à suivre.