Tchad : au chevet des blessés des manifestations, le président condamne les "actes de vandalisme"

Mahamat Idriss Deby a rendu visite aux blessés des manifestations survenues la veille. Il s'est notamment rendu au service de chirurgie et de réanimation où il a souhaité bonne guérison aux blessés et a encouragé le personnel soignant.



La Présidence affirme que le chef de l'État "ne peut rester indifférent face aux souffrances des victimes actes de vandales causés ce jeudi 20 octobre 2022, par certains militants des partis politiques et adhérents des associations de la société civile".



Le président de la transition "a condamné avec la dernière énergie ces actes de vandalisme ayant causé des morts, blessés ainsi que d’énormes dégâts matériels". Il a déclaré que "la justice fera sont travail en toute indépendance et frappera qui de droit".