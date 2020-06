Tchad : au lycée de Diguel Est, un député se joint à une opération de nettoyage

Le RAPD est un réseau qui regroupe plusieurs associations des jeunes. Il œuvre pour le bien-être de la jeunesse tchadienne.



"Nous avons pris l'initiative de venir assurer l'hygiène et la propriété dudit établissement. Nous étions accompagnés par le député du 8ème arrondissement, honorable Abdoulaye Choua et le proviseur du lycée, Mahamat Ahmat Mahamat, dans ce geste symbolique et patriotique", a déclaré le coordinateur du Réseau, Sidick Sougui Lony.