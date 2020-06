Tchad : au marché Taradona de N'Djamena, un intense plaidoyer face au Covid-19

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 1200 masques et dispositifs de lavage des mains ont été distribués mercredi matin au marché Taradona, à N'Djamena.



L'opération est à l'initiative de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté au Tchad, en faveur des familles vulnérables.



"Nous sommes une vieille organisation qui oeuvre dans le monde pour zéro guerre et pour que les femmes soient libres de toute violence. C'est ça notre vision dans cette organisation", a déclaré la chargée des projets Mme. Gangnon Leyo.



La chargée des projets explique avoir constaté que dans ce marché, il y a sérieusement un manque de cache-nez et de dispositifs d'hygiène.



"Nous sommes venus aujourd'hui en aide à ces gens qui sont exposés au soleil, pour les sensibiliser et les aider à lutter contre le coronavirus", a t-elle affirmé.



Elle a relevé que "la lutte continue malgré les maigres moyens" et a appelé les autres citoyens à emboîter le pas car "c'est une lutte commune."



Par ailleurs, Mme. Gangnon Leyo a exhorté le gouvernement à aider la jeunesse qui est pionnière dans la lutte contre la Covid-19.