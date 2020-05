Tchad : au marché d'Ati, distribution de masques offerts par un ministre

ATI - 12 heures après la décision des autorités d'autoriser la réouverture des marchés sur toute l'étendue du territoire tchadien, le préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, accompagnée du maire de la ville d'Ati et de quelques responsables administratifs, civils et militaires, a fait une descente jeudi au marché moderne d'Ati pour donner des orientations sur le respect des mesures barrières.



Afin d'éviter la propagation de la Covid-19, la délégation a procédé à une distribution de cache-nez. Ils ont été offerts par un fils de la localité, Oumar Yaya Hissein, ministre de la Communication porte parole du gouvernement.



Avant de réouvrir les portes du marché, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a exhorté les commerçants à respecter les mesures barrières. Il a insisté sur le lavage des mains et le port de masque.



Le préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, a remercié vivement le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement pour ce don de 1000 cache-nez à la population du Batha. Elle a lancé un appel aux personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la même démarche, et aux bénéficiaires à en faire usage.



Enfin, le préfet a rappelé aux plus hautes autorités du pays que la maladie de coronavirus est certes réelle, cependant, il ne faut pas oublier les autres maladies dont souffre la population (diabète, paludisme, hépatite, dialyse, etc).



Quelques kit de lavage ont été déposés aux différentes portes des deux marchés.