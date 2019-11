Tchad : au marché de bétail d'Ati, une sensibilisation pour la scolarisation des enfants

Le préfet du département de Batha Ouest a fait le déplacement ce dimanche matin au marché du bétail d'Ati pour installer le nouveau bureau de comité de gestion et sensibiliser les commerçants et les éleveurs.



Installant le nouveau bureau, le préfet Fatimé Boukar Kosseï a demandé à la nouvelle équipe de bien travailler et gérer le bureau.



Le bureau est composé de 11 personnes avec à sa tête Hassabal Mahamat et 3 conseillers.



Le préfet s'est également penché sur la scolarisation des enfants, en demandant aux parents d'envoyer leurs progénitures à l'école.



Après l'installation du bureau, le préfet a fait le tour du marché pour inspecter les collecteurs et les produits vendus par la population aux éleveurs.