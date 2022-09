Tchad : au moins 17 morts et 24 blessés dans des violences au Guera

Un nouveau conflit entre éleveurs et agriculteurs a fait 17 morts et 24 blessés dont huit graves, ce 30 septembre dans le département de Mangalmé, a appris Alwihda Info auprès des autorités provinciales.



Le 9 août dernier, un conflit meurtrier entre deux communautés est survenu au village Djondjol, à 25 km au Nord de la ville de Mangalmé, dans le département de Mangalmé. Sept personnes sont mortes et 16 autres ont été blessées.



Détails à suivre.