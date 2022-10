Tchad : au moins 45 établissements scolaires publics et privés inondés à N'Djamena

Les inondations impactent négativement la poursuite des cours. A ce jour, plus de 45 établissements scolaires publics et privés sont inondés à N'Djamena, sans parler de la situation des provinces, indique le ministre.



Cette situation affecte 22.170 élèves dont 10.682 filles. Le ministre annonce le démarrage des travaux de remblayage des cours d'école et de drainage des eaux.



"Nous souhaitons démarrer le plutôt possible cette opération parce que le temps joue contre nous", souligne Moussa Kadam.



L'UNICEF apporte ses appuis pour le démarrage des travaux.