Tchad : au moins deux morts dans un probable règlement de compte à l'Est

Un homme armé non identifié a ouvert le feu sur plusieurs personnes, dans deux lieux distincts d'un village de la province de Sila, hier aux environs de 19h10. L'incident s'est produit dans le village Djabalène, à 15 km à l'Est de la commune d'Adé.



L'individu armé a tiré plusieurs balles sur Adam Yaya, habitant du village Djabalène, qui a succombé à ses blessures.



Quelques minutes après, le même tireur s'est rendu dans un autre quartier du village et a tiré plusieurs balles sur un groupe de personnes qui prenaient ensemble le repas du soir. Il a tué un deuxième homme et en a blessé trois autres, dont l'un se trouve dans un état très critique.



Les forces de sécurité se sont immédiatement mobilisées pour retrouver le tueur.



Deux blessés ont été admis à l'hôpital provincial de Goz Beida, tandis qu'un troisième est hospitalisé à Adé.



L'un des deux hommes admis à l'hôpital provincial de Goz Beida aurait succombé à ses blessures, a appris Alwihda Info. L'information n'est toutefois pas encore confirmée.