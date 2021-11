Tchad : au moins trois morts dans un conflit agriculteurs-éleveurs à Deli

Au moins trois personnes sont mortes ce 23 novembre dans un conflit entre agriculteurs et éleveurs survenu dans un village de la sous-préfecture de Deli, département du Lac Wey, province du Logone Occidental.



La dévastation d’un champ serait à l’origine du conflit. Les autorités sont sur les lieux.



Les conflits entre agriculteurs et éleveurs prennent une ampleur inquiétante avec des cas recensés ces derniers jours au Logone Oriental, Mayo Kebbi Ouest, Mandoul et Logone Occidental.



Détails à suivre.