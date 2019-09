Tchad : au moins un mort et des blessés graves dans un accident au Sud.

Un accident mortel a eu lieu hier apres midi sur l'axe Gore-Moundou. Un véhicule de marque Toyota Hilux, qui se rendait à Moundou, avec un chargement de casiers de bières vides, a fini sa route sous un pont, à quelques kilomètres de la base pétrolière du village Kagpal.



A l'origine de l'accident, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule suite à une glissade.



Le bilan est d'au moins un mort et de plusieurs blessés graves, admis à l'hôpital de Moundou.



Les accident de circulation sont fréquents sur l'axe Goré-Moundou. En cause, le mauvais état de la route à certains endroits, et le non respect du code de la route.