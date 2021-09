Tchad : au village Zoubli, les parents d'élèves font construire des classes pour la rentrée

Dans le cadre de la rentrée scolaire, le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, accompagné d'une forte délégation du bureau départemental de l'association des parents d'élèves (APE), a visité la construction d'un bâtiment de trois salles de classe dans le village Zoubli, localité située à 15km, au sud de la ville de Mongo, dans le canton Bidio. Cette construction est le fruit des efforts fournis par la population dudit village, en appui avec la fédération des associations nationale des parents d'élèves.



Dans son mot de circonstance, le président de l'association départementale des APE, Adoum Djimet Rabeh, a exhorté la population à être soudée et aller de l'avant.



Le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, a salué l'engagement de la population de Zoubli et a invité les parents à préparer les inscriptions et réinscriptions de leurs progénitures.



La visite du bâtiment a mis un terme à la cérémonie. D'autres visites sont programmées dans les jours à venir.