Tchad : aucun cas suspect de Covid-19, mais respect de certaines mesures

Suite à l’arrivée du premier contingent des pèlerins en provenance de la Mecque, le ministère de la Santé publique informe l'opinion publique qu'aucun cas suspect de Covid-19, n'a été signalé ce jour 27 juin 2024. Par ailleurs, il rassure la population que le dispositif mis en place reste d'actualité jusqu'à l’arrivée du dernier contingent.



En outre, la population est invitée à garder son calme et à respecter les mesures ci-après : respecter la distanciation sociale ; éviter les environnements bondés et mal ventilés ; se laver les mains régulièrement à l’eau propre et au savon ; respecter les règles d'hygiène respiratoire. Par exemple, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir, en cas de toux ou d'éternuements et jeter immédiatement le mouchoir usagé dans une poubelle munie d’un couvercle, puis se laver les mains.



Par ailleurs, d’autres mesures sont également à respecter : éviter les rassemblements publics ; porter le masque pendant une période de 14 jours pour les voyageurs rentrants des zones à risque ; mettre en œuvre les mesures environnementales (par exemple le nettoyage, la désinfection et l'aération) ; se référer au service de santé le plus proche en cas de survenue de signes ou symptômes de Covid-19.