Tchad : "aucun chef de l'État n'a été au terrain de combat contre les terroristes" (député Ali Kolotou)

Le député et président du groupe parlementaire du parti MPS, Ali Kolotou Tchaïmi, a déclaré dimanche à Alwihda Info que "la date du 26 juin 2020 est un jour historique pour notre pays, suite à l'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal par l'Assemblée nationale, par zéro contre et zéro abstention."



Selon lui, ce titre est "mérité" car "aucun chef de l'État n'a été au terrain de combat contre les terroristes pour sauver sa patrie et donner son cœur et son âme au peuple."



"Ce titre est grand honneur non seulement pour le Tchad, mais aussi pour l'Afrique", a-t-il ajouté.



"Je tiens à féliciter le chef de l'État et tous les députés de la troisième législation, sans exception, pour avoir pensé et donné ce titre au chef de l'État, car le patriotisme du chef de l'État est bien mérité avec ce titre du Maréchal", a réagi le député Ali Kolotou Tchaïmi.