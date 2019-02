Tchad : aucun combat terrestre au nord, de nouveaux pilonnages aériens

"Aucun combat terrestre n'a opposé hier, mercredi 6 février, l'armée tchadienne à des rebelles, que ce soit dans les localités de Bao ou d'Amdjarass, contrairement à des informations véhiculées sur les réseaux sociaux", selon des sources concordantes recueillies par Alwihda Info.



L'armée tchadienne contrôle les localités de Bao et d'Amdjarass, au nord du pays.



Les avions de combat de l'armée tchadienne et française ont pilonné hier la colonne de véhicules du mouvement rebelle de Timan Erdimi qui se serait retranchée dans un massif montagneux à proximité de Kariari, dans l'Ennedi Est. Il est probable que la première confrontation armée puisse avoir lieu aujourd'hui entre l'armée régulière tchadienne et la rébellion, selon une source militaire.



Depuis leur départ de la Libye, il y a une dizaine de jours, les rebelles n'ont pas fait face à une confrontation terrestre.