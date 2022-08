Tchad : « aucun média n'est exclu de la couverture médiatique » du dialogue, rassure le CODNI

Le président du comité technique du Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI), Gambaye Djegoltar Armand, a fait une déclaration à la presse ce 8 août 2022.



Il s’agissait de la lumière sur la question des médias accrédités pour la couverture médiatique du dialogue national inclusif, prévu pour le 20 août prochain à Ndjamena, ce qui a créé un mécontentement au sein des médias privés nationaux.



Gambaye Djegoltar Armand a expliqué que dans le cadre des préparatifs du dialogue, le CODNI a prévu un partenariat avec les médias, afin qu'ils puissent être le relais le plus essentiel et surtout, la presse nationale peut « aider à informer mais aussi à communiquer pendant cette rencontre importante pour l'avenir de notre pays ».



Le CODNI se dit très surpris d'entendre certains médias qui l'accuse de les avoir exclus du dialogue, alors qu'il n'a pas été saisit officiellement par les parties mécontentes. Le CODNI rappelle qu'il n'est pas dans la logique de mépriser les médias. Il estime que cette manière d'exprimer son mécontentement n'est pas du tout cohérente.



Le président du comité technique du CODNI explique qu'il y a 4 grands groupes des médias qui ont été répertoriés. Il y a pratiquement 67 à 68 radios FM sur tout le territoire qui ont été retenues sur la base de la HAMA, 5 télévisions privées, plus d'une quarantaine de journaux de la presse écrite et plus d'une dizaine de médias en ligne vont être soutenus. La presse nationale, la télévision publique, la radio nationale et l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE) vont aussi être soutenues.



C'est une initiative du CODNI qui va de mettre les moyens d'accompagnement à la disposition des médias avant le dialogue. « Aucun média n'a été laissé en marge pour couvrir le CODNI. Nous étions très souples dans notre attribution d'accréditation de la couverture médiatique du dialogue », estime le président du comité technique.



Le CODNI a, dans l'élaboration de son budget, décider de soutenir tous les médias, non pas en compensation de la prestation, mais plutôt en appui pour un contenu de qualité et plus crédible.