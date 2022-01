Tchad : “aucun pays ne peut accéder au développement sans l’éducation”

L'Association s'Unir pour le Tchad de Demain (UTD) a organisé ce 21 janvier une conférence-débat sur le thème “Éducation comme fondement de la réussite scolaire”. La conférence s'est déroulée à la bibliothèque La Renaissance au quartier Goudji Charafa, dans la commune du 10ème arrondissement.



Trois conférenciers ont animé le débat en échangeant avec les élèves de différents établissements venus prendre part à la conférence. Le panel est composé de Mahamat Assilick, enseignant chercheur en sciences politiques et conseiller à l'UTD, Gali Djago, directeur des études de l'école Étoile de la Renaissance et Mahamat Brahim Abakar, journaliste.



Selon le président de l'UTD, Djidda Mao Seïd, l'objectif de l’association est d'améliorer les conditions de vie de la population, sensibiliser la population sur le vivre-ensemble, la cohésion sociale et la paix, former les jeunes en entrepreneuriat et scolariser les filles démunies. Sa vision est de promouvoir l'unité et le développement socio-économique pour un Tchad meilleur.