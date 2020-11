Tchad : "aucune augmentation des droits et taxes mais uniquement un recadrage" (DG Douanes)

Le directeur général des douanes et droits indirects, Abdelkerim Mahamat Charfadine, s'est exprimé mardi sur des allégations d'une hausse des taxes douanières. Il a déclaré qu'il n'y a "aucune augmentation des droits et taxes mais uniquement un recadrage pour leur orientation effective vers le Trésor public".



Selon lui, "le recouvrement de tous les prélèvements réels est exclusivement du domaine de la Loi, et aucune administration fiscale et douanière n'est habilitée à augmenter ou diminuer les droits et taxes".



"Nous voulons remédier à cette situation qui pénalise le trésor public"



Abdelkerim Mahamat Charfadine informe qu'un arrêté administratif n° 134 réactualise les valeurs indicatives et réduit le taux de pression fiscale à 48% de la valeur imposable, "en verrouillant dans le système informatique sa perception intégrale, au profit du trésor public".



Il ajoute que la baisse de 10% du taux de pression fiscale vise des objectifs essentiels, notamment la "sérénité du climat des affaires afin que chacun soit informé de ses devoirs envers le Fisc, en sachant auparavant ce qu'il doit payer au cordon douanier".