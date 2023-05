Tchad : audience entre le président de transition et l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye

Accompagné de l'Ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris, le diplomate américain a échangé avec le Chef de l'État sur la situation politique et sécuritaire en Libye. Les discussions ont notamment porté sur la résolution de la crise dans ce pays voisin du Tchad, conformément aux dernières résolutions de l'ONU et aux propositions des pays limitrophes pour le retour de la paix en Libye.



Le gouvernement américain soutient les efforts déployés par la Libye, avec l'appui de ses partenaires, pour former un gouvernement de large ouverture capable de répondre aux besoins du peuple libyen et de sécuriser le pays. Dans cette optique, l'Envoyé Spécial des États-Unis pour la Libye, l'Ambassadeur Richard Boyce Norland, est venu rencontrer le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Chef de l'État tchadien.



Au cours des échanges qui ont duré près d'une heure, les deux parties ont également discuté de la feuille de route de l'ONU prévoyant la tenue des élections présidentielles et législatives en Libye d'ici la fin de l'année. L'Ambassadeur américain a également exprimé ses inquiétudes par rapport aux violences en cours au Soudan, qui pourraient impacter les efforts visant la restauration de la paix en Libye.



L'audience s'est déroulée en présence de la Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et de proches collaborateurs du Chef de l'État.