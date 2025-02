Tchad : augmentation du prix des jarres en terre cuite à l'approche du mois de ramadan

Fabriquées en grande partie à Gaoui, un village situé à 10 km au nord-est de Ndjamena, les jarres en terre cuite sont utilisées par bon nombre de Tchadiens, surtout en période de chaleur, ou pendant la période du ramadan, la population utilise le plus souvent l'eau des jarres, pour se rafraîchir, faute d'énergie ou souvent par manque de moyens pour s'offrir un réfrigérateur.



Cependant, à l'approche du mois de ramadan, le prix de la jarre a augmenté sur le marché.



Autrefois, la jarre se vendait au marché de Diguel à 3500 F et 4000F, mais récemment, les commerçantes ont augmenté le prix de la jarre en terre cuite. « Avant le prix des jarres variait entre 3000 F et 4000 F, mais compte tenu de la chaleur et du mois de ramadan qui s'approche, le prix est passé de 4000 à 5000 F, voire 5500 F sur le marché », nous explique Achta, une commerçante rencontrée au marché de Diguel.



Toutefois, la consommation de l'eau des jarres par la population est devenue comme tradition. Au-delà de sa conservation d’eau fraîche, les jarres sont considérées comme des objets d'art par de nombreuses personnes. Elles sont aussi utilisées comme pot des fleurs, pour orner la cour d'une maison.