Tchad : autonomiser les groupements et coopératives, un défi pour l'AFDS et TIKA

L’association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire (AFDS), en partenariat avec la fondation turque Tika, formera des groupements et coopératives des départements de la Dodjé et de Lac- Wey en techniques agricoles et culture maraichère. Cette formation se déroulera au courant du mois de février 2020.



« Mieux vaut apprendre à pêcher du poisson à un enfant que de lui donner du poisson », dit un proverbe Chinois. C’est dans cette optique que l’AFDS, préoccupée par le souci d’un développement à la base, le socle de son existence, en partenariat avec Tika, veut outiller les groupements et coopératives villageois en vue de l’autonomisation et de l’autosuffisance alimentaire.



En prélude de cette formation, le bureau exécutif de l'association, conduit par sa présidente, député Eugénie Mbainaye, a effectué une mission précurseur dans ces deux départements retenus pour la circonstance. Laquelle mission était de sensibiliser les groupements et coopératives et de collecter les listes des participants.



Cinq jours de travail ont permis aux membres du bureau exécutif de l’AFDS d’expliquer aux membres des groupements et coopératives l’importance de cette formation.



Dans tous les coins sillonnés, la présidente de l’AFDS, député Eugénie Mbainaye, a fait comprendre à l’assistance que « le vrai bonheur ne se trouve que chez soi et aussi que toute richesse ne provient que de la terre ».



Le projet a agréé l’aveu et l’adhésion de l’assistance qui en réponse, a félicité la présidente de l’AFDS et sa délégation pour cette initiative salvatrice.



Les attentes des groupements et coopératives sont nombreuses. Le besoin tel que l’alphabétisation a été exprimé par certaines femmes.



Cette mission a permis au bureau exécutif de l’AFDS de se rendre à l’évidence que le Tchad en général et la province du Logone occidental en particulier regorge d’énormes potentialités à valoriser pour amorcer un développement durable.



Au cours de ce déplacement, la présidente de l’AFDS a rencontré les éleveurs sédentarisés dans un ferrick et a pris part à un règlement pacifique de conflit entre agriculteurs et éleveurs.