Tchad : autorisation de transport interurbain, le ministre de la sécurité proroge jusqu'au 25 juillet

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a prorogé mercredi par arrêté la suspension provisoire de la mesure d'interdiction d'entrées et sorties de N'Djamena et des chefs-lieux des provinces.



La suspension est prorogée du 25 juin au 25 juillet 2020.



L'arrêté fait suite à une décision du chef de l'État prise lors d'une réunion du Comité de gestion de crise sanitaire.