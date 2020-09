Tchad : "avec la climatologie, le réchauffement climatique, les maladies sont émergentes"

Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a appelé jeudi les citoyens à "faire attention car il y a de nouvelles épidémies qui surgissent au Tchad".



"J'interpelle à faire attention car il y a de nouvelles épidémies qui surgissent au Tchad et ces maladies, il faut vraiment prendre des précautions pour protéger la population et pour contrecarrer", a indiqué le membre du gouvernement.



"Avec l'évolution, la climatologie, le réchauffement climatique et tout, les maladies sont émergentes. Ce sont des maladies émergentes peu connues et il faut que nos laboratoires nous accompagnent pour qu'on puisse détecter les maladies assez tôt et éviter complètement la maladie à la population saine", selon le secrétaire d'État.



Depuis près d'un an, une maladie jugée assez sérieuse sévirait à l'extrême Nord du Tchad, dans les zones d'orpaillages, près de la frontière avec la Libye. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale enquête et a dépêché une équipe sur place. Il pourrait s'agir de la leishmaniose.



"Ce sont des orpailleurs qui sont partis dans ces zones et ils sont revenus avec une maladie qui n'a pas été totalement identifiée. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve d'une maladie infectieuse ou s'il s'agit d'un produit toxique utilisé par les orpailleurs", explique le secrétaire d'État.



Il précise que les premiers éléments laissent penser, au vu des malades, à des soupçons d'une leishmaniose viscérale, appelée encore "Kalla Aza". "C'est une maladie infectieuse tropicale qui sévit beaucoup plus au pourtour de la Méditerranée, mais également dans l'Amérique latine et dans la plupart des pays tropicaux", indique-t-il.



Un dernier décès a été notifié à l'hôpital de Goz Attor. Des patients sont à l'hôpital de la Renaissance et d'autres patients ont été reçus à l'hôpital central.



En cas de leishmaniose viscérale, il y a une urgence à mettre en place un système pour pouvoir soigner les malades mais également une riposte.