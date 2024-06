Tchad : avec le temps de l'agriculture, les jeunes tchadiens doivent retourner vers la terre

L'agriculture peut offrir des perspectives d'emploi, notamment pour les jeunes, dans un contexte de chômage élevé. Cela permettrait de valoriser les savoir-faire traditionnel, de développer une production alimentaire locale et durable.



Certains pays voisins ont déjà misé sur ce levier, avec des résultats encourageants, en termes d'insertion professionnelle. La plupart des pays comme les États Unis d'Amérique, la Chine, le Brésil et l’Inde, sont développés et devenus puissants, grâce à l'agriculture.



En Afrique, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ont des économies basées sur l'agriculture, un secteur clé pour le développement d'un pays.



Cela dit, pourquoi le gouvernement tchadien n'a pas voulu encourager les jeunes pour embrasser le travail de la terre ? Pourtant, l'agriculture reste un secteur exigeant physiquement et nécessitant des investissements initiaux importants. Les conditions de travail et de rémunération doivent être améliorées, pour attirer durablement les jeunes tchadiens.



La transition vers une agriculture plus moderne et mécanisée, peut aussi fragiliser certaines exploitations familiales. Au-delà de l'aspect économique du Tchad, le retour à la terre peut aussi avoir une dimension sociale et environnementale positive. Cela permettrait de redonner du sens aux jeunes tchadiens, de recréer du lien entre production et consommation.



Une approche plus artisanale et locale de l'agriculture pourrait contribuer à la résilience alimentaire des communautés. Il est crucial que le retour de l'agriculture et de la houe, soulève des perspectives intéressantes pour le pays. Mais cela nécessiterait un accompagnement global pour être une solution durable au chômage.



Un équilibre est à trouver entre modernisation et la préservation du savoir-faire traditionnel.