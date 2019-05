TCHAD Tchad : avis de recrutement d'un expert santé publique à l'UGP

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Mai 2019 modifié le 10 Mai 2019 - 22:50





AVIS DE RECRUTEMENT 1 .pdf (274.38 Ko)

AVIS DE RECRUTEMENT SUITE 1.pdf (188.31 Ko)

1. Contexte



La République du Tchad à travers le Ministère de la Santé Publique a mis en place une unité technique et opérationnelle d'exécution de projets dénommée "Unité de Gestion de Projets" (UGP) par arrêté N° 420/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/2017 du 20 Octobre 2017 afin d’assurer l'efficacité, la cohérence et la pérennité de la gestion des Projets cofinancés par les PTF.



Sous la coordination de la Direction Générale et avec l’appui de l’Assistance technique nationale et internationale, l’UGP aura pour mission principale d’assurer la bonne gestion des projets. L’UGP est récipiendaire principal de la subvention GAVI pour la période 2019-2021 et s’est positionnée pour les subventions du Fonds mondial (FM) pour VIH/TB et RSS durant la même période. Un accord de SR a également été signé avec le PNUD pour la subvention du Fonds mondial pour le Paludisme.



En tant que futur Récipiendaire Principal des subventions TB/VIH, l’UGP recrute un Expert Santé publique.



2. Mission



• Apporter son appui technique, en concertation avec les entités concernées du MSP dans le renforcement de capacités, la planification, la programmation et la mise en œuvre des projets ;

• Appuyer les services du ministère de la santé dans la mise en œuvre et le suivi des interventions visant le renforcement du système de santé (RSS) tant au niveau du bénéficiaire principal que des bénéficiaires secondaires en mettant un accent particulier sur le développement du SNIS pour une qualité des données et leur utilisation optimale pour la prise de décisions.



3. Responsabilités/Tâches



Placé sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur de l’UGP, l’Expert Santé publique est le spécialiste des subventions TB/VIH et Paludisme. Très informé sur les requêtes desdites subventions, il veille à la conformité de leur mise en œuvre et donne des avis sur certains dossiers. Il est le répondant des Récipiendaires secondaires (RS) au sein de l’UGP.



Activités programmatiques

- Appuyer l’élaboration (écriture, lecture critique, etc.) par le MSP de documents techniques liés aux domaines d’intervention des projets ;

- Participer aux ateliers et différents comités des programmes du MSP afin d’échanger et restituer les informations nécessaires pour la bonne mise en œuvre des activités ;

- Veiller à la planification et la programmation des activités des projets ;

- Veiller à l’exploitation de rapports périodiques d’activité par les programmes et les prestataires de service ;

- Contribuer à l’élaboration des TDR des activités en collaboration avec les bénéficiaires et contribuer à la supervision des activités ;

- Participer à l’analyse des données programmatiques et orienter la prise de décision du Coordonnateur.



Activités RSS

- Élaborer les termes de référence et la partie des rapports du programme en lien avec son domaine d’expertise ou selon les besoins exprimés par la Direction du Programme ;

- Décliner les activités RSS des subventions sous la forme d'un plan détaillé RSS décrivant les principales tâches et leur deadlines pour en assurer un suivi rapproché ;

- Produire et mettre à jour trimestriellement la cartographie des interventions et financements RSS avec un accent sur le SNIS et le développement de recommandations pour une amélioration de la synergie des sources de financement ;

- Appuyer les actualisations du plan stratégique du SNIS, sa mise en œuvre cohérente et son évaluation notamment en ce qui concerne le renforcement du DHIS2 et des solutions informatiques supplémentaires ;

- Appuyer les Directions, Sous Directions, Services et programmes du MSPS à l’élaboration des Termes de référence (TDR) et autres outils de planification, de programmation et de passation de marché visant à assurer une mise en œuvre effectives des activités et interventions RSS financées ;

- Participer à la mise en cohérence des financements RSS disponibles, indépendamment des sources de financement ;

- Suivre et accompagner l'ensemble des acquisitions de biens et services pour l'exécution des activités RSS ;

- Rendre disponible les rapports techniques des différentes activités RSS avec les leçons apprises pour améliorer le projet ;

- Appuyer les Directions, Sous Directions, Services et programmes du MSPS pour la recherche de partenariat et le plaidoyer à la mobilisation des ressources auprès des bailleurs (FMSTP, GAVI, BM etc.) en faveur de la santé.



4. Profil requis



Formation

✓ Médecin de Santé publique



Compétences

✓ Avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle avérée dans la mise en œuvre de projets/programmes ou interventions de santé dont au moins 2 ans dans la gestion des projets financés par les coopérations bilatérales ou multilatérales ou les Agences des Nations Unies ou les ONG internationales ;

✓ Connaissance ou expérience professionnelle dans le RSS, la vaccination, la lutte contre TB, VIH SIDA, Paludisme serait un atout ;

✓ Expérience professionnelle dans la gestion d’un District sanitaire serait un atout ;

✓ Connaitre les procédures du Fonds mondial ;

✓ Avoir une autorisation de travailler au Tchad ;

✓ Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, …)

✓ Avoir une bonne maîtrise de la langue française (lu, écrit et parlé) ;

✓ la connaissance de l’anglais (lu, écrit et parlé) est un atout



5. Lieu d’affectation



- N’Djaména, avec possibilité de déplacements à l’intérieur du pays.



6. Durée du contrat



Le contrat de l’Expert Santé publique sera établi pour une durée initiale d’Un (1) an renouvelable sur la base des performances.









