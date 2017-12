Tchad : avis de recrutement du personnel de l’UGP

Afin d’assurer l'efficacité, la cohérence et la pérennité de la gestion des Projets appuyés financièrement par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) tels que Gavi, Fonds mondial,…, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a mis en place une unité technique et opérationnelle d'exécution de projets dénommée "Unité de Gestion de Projets" (UGP) par l’arrêté N°420/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/2017 du 20 octobre 2017.



L'UGP est une structure de mise en œuvre des activités financées par les subventions des PTF et dont le MSP assure la maîtrise d'ouvrage.



Les postes à pourvoir sont les suivants :



• Un(e) Gestionnaire des Programmes, avec formation de santé publique / économie de la santé / gestion des projets, qui a pour mandat de coordonner le suivi programmatique et financier des projets/programmes du secteur santé selon les missions assignées à l’UGP dans les termes de références.

• Un(e) Responsable administratif et financier (RAF), qui assure la gestion administrative et financière de l’UGP et des projets/programmes du secteur santé selon les règles du manuel de procédures (finance, comptabilité, juridique et fiscal, achat, système d'information et organisation) et gère les ressources humaines de l’UGP.

• Un(e) Comptable placé sous la responsabilité du RAF, chargé de la tenue et du suivi financier et comptable de l’UGP et des projets/programmes du secteur santé.

• Un(e) Responsable Suivi et Evaluation (RSE), chargé du suivi et évaluation des projets/programmes du secteur santé.

• Un(e) Responsable Achat (GAS), chargé de développer et mettre en œuvre le système des Achats desprojets/programmes du secteur santé.

• Un(e) Auditeur Interne, chargé de mettre en œuvre toutes les interventions d’audit interne des projets/programmes du secteur santé.

• Un(e) Assistant(e) de Direction assurant toutes les fonctions du secrétariat de l’UGP, notamment la rédaction, l’impression, l’enregistrement, le classement et l’archivage des documents.

• Un(e) Chauffeur(e) chargé de la conduite et de l’entretien mécanique du véhicule de l’UGP.



Le dossier doit comporter obligatoirement les documents suivants :



• Un CV avec contact de(s) l’employeur(s) (email et tél) pour les 5 dernières années et 3 références (email et tél) ;

• Les diplômes obtenus certifiés conformes par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). (Récépissé de dépôt à l’ONECS accepté provisoirement) ; une copie du permis de conduire pour le poste de chauffeur ;

• Un certificat de nationalité Tchadienne ;

• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

• Une lettre de motivation indiquant le poste recherché et date de disponibilité de démarrage.

Les candidats peuvent retirer gratuitement les dossiers complets comportant les termes de référence et les détails des profils de poste en s’adressant auprès de Maitre POFINE OUSMANE, Huissier de Justice, Avenue Bokassa, Quartier Ambassatna, en face du Centre d’Appareillage et de Rééducation de Kabalaye, N’Djaména. Tél. aux heures de travail : 66512448 et 95164565 ou 66428146 et 93469146. Adresse mél : vorote007@yahoo.fr.



Les candidats peuvent également les télécharger sur les sites Internet suivants :

• www.sante-tchad.org

• www.tchadinfos.com/emploi

• www.alwihdainfo.com



Les candidats peuvent enfin retirer les dossiers de candidature au Ministère de la Santé Publique, Secrétariat de la Direction Générale des Ressources et de la Planification, rez-de-chaussée.



La date limite de candidature est fixée au Jeudi 18 Janvier 2018 à 15H30. Les dossiers de candidature doivent être déposés contre remise d’un accusé de réception à Maitre POFINE OUSMANE. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.



Fait à N’Djaména, le 15 décembre 2017



Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique



Dr HAMID DJABAR