Tchad : "ayons un bon comportement pour accueillir les investisseurs"

Le conseiller national Doki Warou Mahamat a exhorté mardi les tchadiens à avoir un bon comportement pour accueillir convenablement les investisseurs étrangers. S'exprimant au Palais de la démocratie au cours d'une discussion générale, Doki Warou a recardé le débat en estimant que les rumeurs sur des cas de maltraitance des nationaux par des employeurs étrangers ne sont pas prouvées et se basent sur des affirmations de cabarets.



"​Nous sommes un pays souverain et on ne doit pas vivre en autarcie. On a besoin de capitaux et on a besoin d'investisseurs. Ayons un bon comportement pour accueillir les investisseurs", a affirmé Doki Warou Mahamat.



"Nous sommes indépendants, ça fait 60 ans. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Si on avait des grandes sociétés, les investisseurs n'auront pas leur place ici. On a besoin d'eux. Il faut qu'au Tchad on puisse avoir le bon comportement pour que l'investisseur arrive, pour dire que c'est un pays sérieux avec des hommes et femmes sérieux", a conclu le conseiller national.



Pour le conseiller national Béral Mbaïkoubou, les insultes qui auraient été prononcées à l'égard de travailleurs nationaux pourraient être avérées car "il n'y a aucun honneur à mentir sur des insultes" à l'inverse d'un compliment. Une autre conseillère a affirmé qu'il n'est pas inopportun de prendre en compte les "discussions de cabarets" pour s'imprégner du quotidien des citoyens.