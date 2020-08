Tchad - baccalauréat : 1209 réfugiés composent les épreuves

Les épreuves du baccalauréat ont débuté lundi au Tchad. Cette année, 1209 candidats réfugiés -dont 57% de filles/femmes- composent les examens. 141 candidats passent les épreuves au nouveau centre de Farchana, au sein du camp de réfugiés.



Selon le HCR, "dans ce nouveau centre, le déroulement des examens s’adapte au contexte de la pandémie. Afin de minimiser le risque de contracter ou de propager le coronavirus, les consignes édictées par les autorités tchadiennes et l’Organisation Mondiale de la Santé sont scrupuleusement respectées."



Les candidats tchadiens qui composent avec les réfugiés dans ce centre temporaire à la faveur du plaidoyer du HCR n’ont pas caché leur sentiment de joie et ont témoigné leurs profondes gratitudes à l’Etat tchadien, au HCR et ses partenaires techniques et financiers.



Grâce au HCR et ses partenaires, les réfugiés candidats officiels au baccalauréat du camp de Gaga (60 km de Farchana) ont été transportés et hébergés dans un centre aménagé dans le camp de Farchana proche des lieux d’examens. Durant toute la période d’examens, leur transport (Aller-retour) vers le nouveau centre d’examen, leur alimentation, sécurité et prise en charge médicale ont été assurés par le HCR et ses partenaires.



Procédant à l’ouverture des enveloppes des premières épreuves, le Sous-Préfet de Farchana, M. Ali Abdoulaye Kadoyo a appelé les candidats à « être attentifs, calmes et sereins pour un bon déroulement des examens en cette période de crise sanitaire mondiale ». Il se réjouit de l’ouverture de ce centre en période de Covid-19 : « Merci au HCR pour ce partenariat agissant. Ensemble, nous devront dès à présent nous impliquer tous pour la pérennité de ce centre de baccalauréat à Farchana ».



Monsieur Comlan Georges Dagbelou, le chef de la Sous Délégation HCR Farchana par intérim a salué le partenariat entre le HCR et le Gouvernement Tchadien : « C’est l’occasion pour le HCR de remercier et de féliciter le Gouvernement tchadien pour ses efforts inlassables dans le souci d’offrir une éducation de qualité, inclusive et équitable en faveur des jeunes tchadiens et réfugiés. L’ouverture du centre de Farchana cette année constitue une illustration de plus qui fait du Tchad, une référence mondiale en matière d’offre d’éducation aux populations réfugiées ».



87 500 élèves composent du 17 au 22 août 2020 la première session du baccalauréat sur l'ensemble du territoire.



Avec HCR