Tchad - baccalauréat : des épreuves de seconde session dans la sérénité à Goz Beida

Les épreuves de la seconde session du baccalauréat de l'enseignement général et technique se sont déroulées jeudi sur l'ensemble du territoire national.



À Goz Beida, les élèves ont composé dans la sérénité. Les épreuves ont été lancées tôt le matin dans un centre d'examen par le secrétaire général de la province de Sila, en présence d'autorités administratives et du corps enseignant.



Bakonou Jacob Vidakma a rappelé aux candidats l'exigence du respect des conditions d'examen, tout en évitant la triche. Cette dernière phase d'épreuves doit se passer dans la transparence et l'honneur, a-t-il insisté.



Des dispositifs d'hygiène contre la propagation du Covid-19 ont été mis en place. Les candidats se sont pliés au port de masque et à la désinfection des mains.



Près de 20.000 candidats ont été appelés à composer ce jeudi. Ils vont désormais attendre patiemment les résultats.