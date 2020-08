Tchad - baccalauréat : l’avancement des travaux de correction donne satisfaction

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, David Houdeingar et le ministre de l’Éducation nationale, Aboubakar Assidick Tchoroma, ont effectué une mini-tournée mercredi dans les centres de correction des copies du baccalauréat et à l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).



La visite a deux objectifs : constater l’avancement des travaux et rappeler l’observation stricte des mesures sanitaires.