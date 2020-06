Tchad - baccalauréat : l'opération d'enrôlement biométrique va reprendre

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont informé jeudi tous les responsables scolaires et tous les candidats au baccalauréat session de 2020 que l'opération d'enrôlement biométrique suspendue, reprendra bientôt sur l'ensemble du territoire.



A cet effet, ils demandent à tous les délégués provinciaux à l'Enseignement, les Inspecteurs départementaux de l'éducation, les proviseurs et tous les acteurs impliqués dans le système éducatif de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cette opération de grande importance pour le bon déroulement de l'examen du baccalauréat et cela avec l'implication des autorités administratives de la place.



Les ministres réitèrent l'observation stricte des mesures barrières à la propagation de Covid-19 et recommandent ce qui suit sous la responsabilité des délégués sanitaires :



- Le respect strict de la distanciation sociale qui est d'au moins un mètre entre les candidats.

- Mettre sur chaque site un dispositif de lavage de mains auquel sera soumis tout candidat avant l'entrée en salle d'enrôlement.



Les listes des candidats seront établies par ordre alphabétique et par groupe de 40 candidats afin d'éviter tout attroupement.



L'enrôlement actuel ne concerne que les candidats résidants en territoire tchadien.