Tchad - baccalauréat : le ministre d'État Kalzeube Payimi en visite à l'ONECS

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, accompagné du directeur de cabinet civil de la Présidence, Aziz Mahamat Saleh, s'est rendu vendredi à l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) pour s’enquérir de la phase des relevés de notes des épreuves écrites du baccalauréat, session d’août 2020.



"Nous avons fait le déplacement de l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) sur instruction personnelle du Maréchal du Tchad", selon le ministre d'État.



"Cette année, vous savez aussi que les examens d’une manière générale se sont déroulés dans des conditions particulièrement très difficiles. N’eut été les engagements fermes et les instructions fermes du Maréchal du Tchad et la ténacité des ministères en charge de l’organisation des examens, on ne serait pas à ce niveau cette année", a ajouté Kalzeubé Payimi Deubet.



Le ministre d'État a noté que cette année, l'organisation s'est passée "dans de très bonnes conditions."



"Nous sommes venus ici, pour encourager et féliciter au nom du Maréchal du Tchad, toute l’équipe d’organisation du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’éducation nationale. Cela honore la République", a-t-il dit.