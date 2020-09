Tchad - baccalauréat : les candidats exhortés à "attendre sereinement les résultats"

Le président du Jury du baccalauréat, Pr. Bianzeubé Tirki, a appelé vendredi les candidats à la sérénité et au calme dans l'attente des résultats de la première session 2020. Il s'est exprimé lors d'un entretien à Alwihda Info.



"Je voudrais dire aux candidats de rester sereins, calmes, et d'attendre les résultats, de ne pas se fier aux rumeurs qui sont dites par-ci, par-là, qu'on fait circuler dans les réseaux sociaux", a indiqué Pr. Bianzeubé Tirki.



Selon lui, "il faut qu'ils attendent calmement les résultats et ces résultats seront proclamés par les canaux officiels."



Cette année, 87.500 candidats ont été appelés à composer les épreuves écrites.