Tchad : bars et restaurants s'activent pour les fêtes

Alors que les fêtes de fin d'année s’annoncent à grand pas, les débits de boissons, gargotes et alimentations sont mobilisés pour marquer leurs participations, à l’occasion de ce moment de réjouissances religieux, et d'entrée dans la nouvelle année.



Si certains établissements hôteliers ont fait peau neuve, d'autres sont à la phase de stockage de boissons, pour aux clients un service de qualité. Entre temps, un grand nombre d’alimentations excellent déjà dans la promotion. Partout, on rencontre des affiches sur lesquelles on peut lire, « trois bières à 1000 FCFA » d'une part, et d'autres endroits, le prix a été revu à la baisse. Certains partent plus loin en proposant une promotion mensuelle.



De l'autre côté, les maisons sont badigeonnées, des espaces verts sont entretenus, alors que les débits de boisson se multiplient. « Nous pensons que nous devrions nous faire un peu d'argent en ce moment des fêtes de fin d'année », souhaite Nadjita Victor.



En plus de cette ambiance, des organisateurs d'événements éprouvent des difficultés pour accéder à un espace d'échange. Les grands centres d'affaires sont tous réservés, soit pour des concerts, soit pour abriter une cérémonie de réjouissance.



Les responsables de restaurants qui n'ont jamais pensé à disposer des matériels de sonorisation, attirent moins la clientèle, au moment où des responsables hôteliers ont déjà renforcé les couleurs de leurs établissements.