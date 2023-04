Tchad : bientôt un nouveau district sanitaire dans le département du Sud Kanem

L'association pour le développement de Mondo (ADM) a effectué une visite d'inspection au district sanitaire de Mondo, dont la construction a commencé en 2012 et est gérée par l'entreprise Alhadj Hassan.



Lors de cette visite, qui a eu lieu le 3 mars 2023, l'ingénieur en charge des travaux a remercié l'association pour son soutien et son encouragement. Le président de l'ADM, Ali Younouss Ali, a souligné que le département du sud Kanem disposera d'un nouveau district sanitaire, dans les trois mois à venir.



Cette visite d'inspection a permis à l'ADM de constater l'avancement des travaux, et de s'assurer que le projet était en bonne voie.



L'ADM, qui est engagée dans le développement de la région de Mondo, est fière de contribuer à la construction de ce district sanitaire qui bénéficiera aux populations locales en améliorant l'accès aux soins de santé. L'association continuera à suivre de près l'évolution de ce projet, et à soutenir les initiatives de développement dans la province.