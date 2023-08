Tchad : bilan alarmant de 233 maisons détruites par les intempéries à Mbikou

Ce constat, rappelons-le, a été dressé par les membres du comité de veille de la commune de Mbikou, dans le cadre du projet « Gestion communautaire des risques climatiques », initié par le ministère de la Production et de la Transformation Agricole en partenariat avec le PNUD, le Fonds Mondial de l'Environnement et l'association ESEDD (Éducation, Santé et Environnement pour le Développement Durable), un partenaire opérationnel. Partout où les membres du comité se sont rendus, le constat est amer : les personnes âgées et les enfants pleurent de désespoir, tous sont confrontés aux aléas climatiques de toutes sortes.



Une femme âgée que nous avons rencontrée chez elle nous a confié que depuis quelques jours, elle et ses petits-enfants ont dû passer leurs nuits à la belle étoile, car toutes leurs maisons se sont effondrées. Dans ce contexte, elle lance un appel urgent au gouvernement, aux ONG, aux organisations et à toutes les personnes bienveillantes pour qu'ils leur viennent en aide et les sortent de ce drame.



Selon le rapport fourni par les membres du comité de veille de Mbikou, 56 maisons en paille et 26 en tôle se sont effondrées dans la commune de Mbikou, tandis que 120 maisons en paille et 31 en tôle ont subi le même sort dans les huit (8) villages du canton Mbikou, à savoir Bekoraga, Mbagti2, Bekormane, Bekoro, Mekapti, Kome Mbairabetole et Mbaya.